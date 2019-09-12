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Неймар готовий зіграти за ПСЖ вперше за 4 місяці – фанати готують бунт, клуб налаштований радикально

11:45 651 Читать на русском
Неймар готовий зіграти за ПСЖ вперше за 4 місяці – фанати готують бунт, клуб налаштований радикально
Неймар / ФК ПСЖ

Неймар продовжує залишатися одним з головних героїв французької преси навіть після закриття трансферного вікна.

 

Неймар готовий зіграти за ПСЖ вперше з 11 травня. В суботу, 14 вересня, парижани приймуть Страсбур в рамках 5-го туру чемпіонату Франції.

Батько Неймара повідомив, що переговори між Барселоною та ПСЖ не завершилися

27-річний бразилець, який повернувся у Париж після матчу національної збірної проти Перу, може вийти на поле Парк де Пренс. Очікується, що фанати ПСЖ готують Неймару "теплий" прийом – як свист та неприємні вигуки, так і персональні банери. Вболівальники не можуть пробачити форварду заяви його батька, який нещодавно заявив, що єдиним місцем, де його син був щасливим, є Барселона, інформує Le Parisien.

ПСЖ налаштований загасити конфлікт всіма можливими способами. Повідомляється, що клуб готовий навіть штрафувати радикально налаштованих фанів, якщо ті поводитимуться надто агресивно, зазначає L'Equipe.

Нагадаємо, влітку сага з потенційним поверненням Неймара в Іспанію була однією з головних тем, проте в підсумку форвард залишився в Парижі.

ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалах

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція футбольні фанати ПСЖ - Страсбур
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