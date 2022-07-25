Товариський матч

Гамба Осака – ПСЖ – 2:6

Голи: Курокава, 34, Ямамі, 70 – Сарабія, 28, Неймар, 32 (пен), 60, Мендеш, 37, Мессі, 39, Мбаппе, 86 (пен)

Зустріч з Гамба Осакою стала останньою для ПСЖ в рамках японського турне. Як і в попередньому матчі проти Урава Ред Даймондс, парижани не стали жаліти суперника, увімкнувши повну потужність і накидавши повну торбу голів.

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Рахунок було відкрито на 28-й хвилині дещо курйозним чином. Захисник господарів вибив м'яч прямо в спину Неймару, а той розігнав контратаку, обігрався з Мессі й пробив з лівого краю штрафного – голкіпер парирував, але Сарабія зіграв на добиванні. В другому голі теж не обійшлося без курйозу – Неймар виконав дуже смішну симуляцію в карному майданчику, а арбітр повівся, давши пенальті. Сам же бразилець його і реалізував.

Японці відіграли один гол зусиллями Курокави, однак у відповідь прилетіли ще два м'ячі. На 37-й хвилині Нуну Мендеш опинився один на лівому фланзі, отримав діагональ і впевнено пробив повз голкіпера в дальній кут – новачок Вітінья асистував. На 39-й же Мессі довів справу до розгрому, замкнувши простріл Неймара.

Аргентинець віддячив Нею на 60-й хвилині, розрізною передачею організувавши вихід віч-на-віч. Бразилець не підвів. Осака зуміла відповісти ще одним голом, однак на 86-й хвилині ПСЖ поставив крапку з пенальті, який заробив і реалізував Мбаппе. 2:6! Французи блискуче завершують збори в Японії.

Вже у неділю для паризького клубу розпочнеться офіційний сезон. Його відкриє матч за Суперкубок Франції проти Нанта.

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