Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не знайшов пояснення тому, як арбітр зарахував перший гол Реала у ворота його команди.

"Який сором! Був фол на Доннарумі. Неможливо мовчати про таку грубу помилку. Неможливо, щоб таке відбувалося у 2022 році. Неймовірно, що фол не переглянули за допомогою VAR. Фол Бензема був чітким з усіх боків", – наводить слова Почеттіно RMC Sport.

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Зазначимо, що перший гол Реала вийшов сумнівним, оскільки Бензема збив Доннарумму у воротарському майданчику, після чого і був забитий м'яч. Боси парижан серйозно розлютились через таке рішення та намагались прорватись до арбітрів.

В підсумку, мадридці примудрились перемогти ПСЖ з рахунком 3:1, а усі голи в активі Бензема.

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