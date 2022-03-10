Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не нашел объяснения тому, как арбитр засчитал первый гол Реала в ворота его команды.

"Какой стыд! Был фол на Доннаруме. Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году. Невероятно, что фол не просмотрели с помощью VAR. Фол Бензема был четким со всех сторон", – приводит слова Почеттино RMC Sport.

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Отметим, что первый гол Реала получился сомнительным, поскольку Бензема сбил Доннарумму во вратарской, после чего и был забит мяч. Боссы парижан серьезно разозлились из-за такого решения и пытались прорваться к арбитрам.

В итоге мадридцы умудрились победить ПСЖ со счетом 3:1, а все голы в активе Бензема.

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