Мбаппе знову забив, але Бензема поставив Париж на коліна – відеоогляд матчу Реал – ПСЖ – 3:1
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Реал з необхідним рахунком обіграв ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
61’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
78’ Карім Бензема
Кіліан Мбаппе 39’
39’ Кіліан Мбаппе
61’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
78’ Карім Бензема
Парижани їхали в Мадрид, маючи мінімальну перевагу завдяки голу Мбаппе в першому матчі. Сьогодні Кіліан також відкрив рахунок, значно покращивши шанси своєї нинішньої команди на вихід у чвертьфінал.
Хет-трик Бензема вивів Реал у чвертьфінал Ліги чемпіонів – мадридці переграли ПСЖ за 17 хвилин
Реал активно провів увесь матч, але упродовж цілої години не міг забити. Тоді за справу взявся Карім Бензема. Француз за 17 хвилин оформив хет-трик, поставивши Париж на коліна. Чергове гучне фіаско ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів.
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