Реал з необхідним рахунком обіграв ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Парижани їхали в Мадрид, маючи мінімальну перевагу завдяки голу Мбаппе в першому матчі. Сьогодні Кіліан також відкрив рахунок, значно покращивши шанси своєї нинішньої команди на вихід у чвертьфінал.

Хет-трик Бензема вивів Реал у чвертьфінал Ліги чемпіонів – мадридці переграли ПСЖ за 17 хвилин

Реал активно провів увесь матч, але упродовж цілої години не міг забити. Тоді за справу взявся Карім Бензема. Француз за 17 хвилин оформив хет-трик, поставивши Париж на коліна. Чергове гучне фіаско ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів.

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