Спортивний директор ПСЖ Леонардо та президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі лютували через виліт парижан на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Одразу після матчу Аль-Хелаїфі та Леонардо покинули президентську ложу та намагались знайти кімнату арбітрів, повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела.

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Боси ПСЖ так і не дістались до рефері, а аби їх заспокоїти, довелось викликати службу безпеки. Зазначається, що подібної поведінки керівників після матчів Ліги чемпіонів ще не бачили.

Причиною ж такого обурення став перший гол Реала, коли Бензема корпусом зіграв проти Доннарумми, не зігравши у м'яч. В підсумку, воротар віддав на Вінісіуса, який одразу віддав гольову передачу на Каріма.

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