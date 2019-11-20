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"Не зможу відмовити Баварії вдруге", – Чалханоглу зізнався, що мріє грати за німецький гранд

14:32 490 Читать на русском
"Не зможу відмовити Баварії вдруге", – Чалханоглу зізнався, що мріє грати за німецький гранд
Хакан Чалханоглу / Corriere dello Sport

Півзахисник Мілана Хакан Чалханоглу зізнався, що готовий погодитись на перехід у мюнхенську Баварію.

"Я виріс у Німеччині, але мені подобається жити в Італії, розмовляти італійською мовою. Щоправда, зі спортивної точки зору, звичайно, грати за один з великих німецьких клубів – це одна з моїх мрій.

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Свого часу мені було дуже приємно, коли Баварія звернула на мене увагу. Але тоді переходити в мюнхенський клуб не було сенсу, адже там були Роббен та Рібері, які мали гарантоване місце в основі. Я не хотів сидіти в запасі. Але якщо в майбутньому Баварія знову захоче мене підписати, то я не зможу відмовити", – цитує Чалханоглу Football Italia з посиланням на Bild.

Нагадаємо, гравець збірної Туреччини перейшов у Мілан влітку 2017-го з Байєра. В поточному сезоні Чалханоглу зіграв 12 матчів у Серії А, у яких забив 2 голи.

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Теги
Італія Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу Баварія Баварія Мілан Мілан
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