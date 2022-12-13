"Чому б не дійти до фіналу?": наставник Марокко вибрав гравця своєї команди, який має зупинити Мбаппе та Грізманна
Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі розуміє, що у півфіналі ЧС-2022 на нього чекає надскладний матч проти Франції.
"Особлива увага перед матчем прикута до форварда французів Кіліана Мбаппе. Ашраф Хакімі знає Мбаппе краще, ніж я. Ми не маємо наміру розробляти план гри проти Мбаппе. На жаль, у Франції багато хороших гравців. Ми знаємо рівень того ж Грізманна. Але Хакімі – чемпіон, тож я не хвилююся про це.
Чому заплакав Роналду? Рекорд і останній Мундіаль Кріштіану, який завершився сенсаційним вильотом
Ми просуваємося вперед по сітці, і що далі, то складніші матчі. Ми гратимемо проти гарної команди – чемпіона світу з найкращим у світі тренером. Ми продовжуватимемо робити те, що вміємо. У нас є великі амбіції, тому чому б не здивувати і не дійти до фіналу? Ми готові на все, щоб досягти цієї мети. Не можемо сказати, що задоволені тим, що вийшли до півфіналу, це нас не влаштовує", – цитує Реграгі RMC Sport.
Нагадаємо, півфінал ЧС-2022 Марокко – Франція відбудеться 14 грудня. Підопічні Валіда Реграгі виграли групу з Бельгією та Хорватією, а у плей-офф пройшли Іспанію та Португалію.
ЧС-2022 вбив страх, що жадібність ФІФА зіпсує Мундіалі – Європу утискають, але так цікавіше