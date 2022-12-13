"Особлива увага перед матчем прикута до форварда французів Кіліана Мбаппе. Ашраф Хакімі знає Мбаппе краще, ніж я. Ми не маємо наміру розробляти план гри проти Мбаппе. На жаль, у Франції багато хороших гравців. Ми знаємо рівень того ж Грізманна. Але Хакімі – чемпіон, тож я не хвилююся про це.

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Ми просуваємося вперед по сітці, і що далі, то складніші матчі. Ми гратимемо проти гарної команди – чемпіона світу з найкращим у світі тренером. Ми продовжуватимемо робити те, що вміємо. У нас є великі амбіції, тому чому б не здивувати і не дійти до фіналу? Ми готові на все, щоб досягти цієї мети. Не можемо сказати, що задоволені тим, що вийшли до півфіналу, це нас не влаштовує", – цитує Реграгі RMC Sport.

Нагадаємо, півфінал ЧС-2022 Марокко – Франція відбудеться 14 грудня. Підопічні Валіда Реграгі виграли групу з Бельгією та Хорватією, а у плей-офф пройшли Іспанію та Португалію.

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