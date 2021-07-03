Колишній гравець Різеспора Микола Морозюк прокоментував період кар'єри в Туреччині та своє майбутнє.

"Можу собі занести цей період в актив, адже це був новий досвід. Я дуже задоволений, що відчув, побачив та спробував щось нове. Нічого, що завершився контракт із Різеспором.

Морозюк офіційно покинув Різеспор

Я не планую повертатись в Україну, тому розглядаю пропозиції, щоб залишитись в Туреччині або поїхати в іншу країну. Важко щось спрогнозувати", – наводить слова Морозюка Legioners.com.

До слова, Микола перейшов з Динамо до Різеспора у січні 2019 року. Універсальний захисник провів за "чорноморських яструбів" 74 матчі, відзначився голом та вісьмома асистами.

Раніше Морозюк виступав ще за Металург Д, Кривбас, Оболонь та Динамо. У складі збірної України награв 13 матчів та забив один м'яч.

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