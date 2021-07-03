Бывший игрок Ризеспора Николай Морозюк прокомментировал период карьеры в Турции и свое будущее.

"Могу себе занести этот период в актив, ведь это был новый опыт. Я очень доволен, что почувствовал, увидел и попробовал что-то новое. Ничего, что завершился контракт с Ризеспором.

Морозюк официально покинул Ризеспор

Я не планирую возвращаться в Украину, поэтому рассматриваю предложения, чтобы остаться в Турции или поехать в другую страну. Трудно что-то спрогнозировать", – приводит слова Морозюка Legioners.com.

К слову, Николай перешел из Динамо в Ризеспор в январе 2019 года. Универсальный защитник провел за "черноморских ястребов" 74 матча, отличился голом и восемью ассистами.

Ранее Морозюк выступал еще за Металлург Д, Кривбасс, Оболонь и Динамо. В составе сборной Украины наиграл 13 матчей и забил один мяч.

Футуристична пустеля, де рахують нафтодолари, а герой ЧС-2002 став легендою: куди потрапив Сергій Ребров