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Морозюк перейшов з Динамо до Різеспора у січні 2019 року. Універсальний захисник провів за "чорноморських яструбів" 74 матчі, відзначився одним голом та 8 асистами. У минулому сезоні команда посіла 13 місце турецької Суперліги.

Додамо, що раніше 33-річний Морозюк виступав за Динамо, Металург Д, Кривбас, Оболонь та Дніпро. У складі збірної України награв 13 матчі та забив один м'яч.

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