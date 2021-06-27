Морозюк офіційно покинув Різеспор
27 червня 14:11 - Читать на русском
Захисник Микола Морозюк завершив свої виступи у складі Різеспора.
Український легіонер отримав статус вільного агента після завершення контракту, інформує офіційний сайт клубу.
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Морозюк перейшов з Динамо до Різеспора у січні 2019 року. Універсальний захисник провів за "чорноморських яструбів" 74 матчі, відзначився одним голом та 8 асистами. У минулому сезоні команда посіла 13 місце турецької Суперліги.
Додамо, що раніше 33-річний Морозюк виступав за Динамо, Металург Д, Кривбас, Оболонь та Дніпро. У складі збірної України награв 13 матчі та забив один м'яч.
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