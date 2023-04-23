"Ми ще дуже далекі від требла. Так, можна посміятися, але правда полягає в тому, що ми приїхали на Вемблі, щоб добре зіграти. Найбільше в Манчестер Сіті мене вражає те, що ми виграємо, виграємо трофеї, і продовжуємо боротися. Цим я пишаюся особливо.

Історичний хет-трик у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 3:0

У якийсь сезон можна виграти требл. Але я не хочу виграти Лігу чемпіонів, а потім опинитися на дні. Цей клуб дуже стабільний. Я працюю в ньому тому, що ми перемагаємо, інакше мене тут не було б, я не дурень. Через шість років ми підходимо до останніх 7 тижнів сезону, продовжуючи претендувати на трофеї, причому найбільші. І це головне, чого ми могли б досягти. Дякую хлопцям за це", – цитує наставника "містян" Daily Mail.

Манчестер Сіті в півфіналі Кубка Англії розгромив Шеффілд Юнайтед (3:0), і оформив путівку у фінал. Таким чином, команда Гвардіоли продовжує боротися за три трофеї в поточному сезоні. В чемпіонаті Манчестер Сіті наздоганяє Арсенал і наразі між першим і другим місцем різниця складає всього п'ять очок. А також "містяни" зіграють в півфіналі Ліги чемпіонів проти Реала.

Манчестер Сіті вийшов у півфінал ЛЧ, розписавши нічию з Баварією – парад дотепних помилок Упамекано "поховав" Мюнхен