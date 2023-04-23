"Мы еще очень далеки от требла. Да, можно посмеяться, но правда заключается в том, что мы приехали на Уэмбли, чтобы хорошо сыграть. Больше всего в Манчестер Сити меня поражает то, что мы выигрываем, выигрываем трофеи, и продолжаем бороться. Этим я горжусь особенно.

Исторический хет-трик в видеообзоре матча Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0

В какой-то сезон можно выиграть требл. Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а потом очутиться на дне. Этот клуб очень стабилен. Я работаю в нем потому, что мы побеждаем, иначе меня здесь не было бы, я не дурак. Через шесть лет мы подходим к последним 7 неделям сезона, продолжая претендовать на трофеи, причем самые большие. И это главное, чего мы могли бы добиться. Спасибо ребятам за это", – цитирует наставника "горожан" Daily Mail.

Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии разгромил Шеффилд Юнайтед (3:0), и оформил путевку в финал. Таким образом, команда Гвардиолы продолжает сражаться за три трофея в текущем сезоне. В чемпионате Манчестер Сити догоняет Арсенал и между первым и вторым местом разница составляет всего пять очков. А также "горожане" сыграют в полуфинале Лиги чемпионов против Реала.

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