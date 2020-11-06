"Мені нічого сказати про цей результат. Ми в якійсь ямі. У мене дійсно немає відповіді на ці питання. Ми пропустили 4 голи, що тут сказати. Виходить, ми заслужили це. За гарячими слідами не хочу казати нічого зайвого, щоб когось не образити. Є фахівці, нехай вони розбираються – винні індивідуальні чи командні помилки.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Звичайно, наш перший гол міг змінити ситуацію, але ж його ще треба забити. Ми не можемо, ледь створюємо моменти. Нас б'ють, ми стоїмо, не знаю, що треба змінити. Поки що ми страждаємо. Атмосфера в команді нормальна, я просто не можу сказати, чому так відбувається. Збираємось, розмовляємо, але...

Будемо щось думати, всі чорні смуги колись закінчуються, але наша затягнулася. У наступних матчах будемо виходити, грати за своє ім'я, за честь клубу, за коефіцієнт України в таблиці УЄФА. Це все, що залишається", – заявив Шевченко в коментарі каналу "Футбол".

Зоря вдома розгромно програла АЕКу та майже втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи