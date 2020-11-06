"Мне нечего сказать об этом результате. Мы в какой-то яме. У меня действительно нет ответа на эти вопросы. Мы пропустили 4 гола, что тут сказать. Значит, мы заслужили это. По горячим следам не хочу говорить ничего лишнего, чтобы кого-то не обидеть. Есть специалисты, пусть они разбираются – виноваты индивидуальные или командные ошибки.

Заря – АЕК – 1:4 – видео голов и обзор матча

Конечно, наш первый гол мог изменить ситуацию, но его еще надо забить. Мы не можем, едва создаем моменты. Нас бьют, мы стоим, не знаю, что нужно изменить. Пока мы страдаем. Атмосфера в команде нормальная, я просто не могу сказать, почему так происходит. Собираемся, разговариваем, но...

Будем что-то думать, все черные полосы когда-то заканчиваются, но наша затянулась. В следующих матчах будем выходить, играть за свое имя, за честь клуба, за коэффициент Украины в таблице УЕФА. Это все, что остается", – заявил Шевченко в комментарии каналу "Футбол".

Заря дома разгромно проиграла АЕКу и почти потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы