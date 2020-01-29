Назарина: У другому таймі мали забивати ще та перемагати

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина поділився враженнями від першого поєдинку у новому році та свого дебюту у якості капітана "зелено-білих".

"Найперше хочу сказати, що для мене честь вийти із капітанською пов’язкою такого великого клубу, як Карпати. І нехай це був товариський матч, я дуже цьому радий. Вдячний тренерському штабу за те, що повірили в мене. Вважаю, що ми зіграли непогано, це для нас лише перший спаринг. Тому навіть на фоні такого суперника, як Слован, ми виглядали досить гідно.

Карпати врятувалися від поразки у спарингу з чемпіоном Словаччини

У другому таймі наш суперник, в принципі, нічим нам не загрожував, гра була повністю під нашим контролем. Щодо пенальті, то виконував удар "по воротарю", спостерігав за його кроками та, зрештою, пробив у протилежний від нього кут.

Наш пропущений гол на перших хвилинах? Можливо, втрата концентрації, адже все таки, повторюсь, це був наш перший товариський матч. Найголовніше, що команда швидко зібралась, адекватно відреагувала на пропущений гол та в підсумку зуміла відіграти цей м’яч та здобути заслужену нічию. Зрештою, у другому таймі мали забивати ще та перемагати", – цитує Назарину офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Карпати у першому контрольному поєдинку проти словацького Слована, пропустивши вже на початку матчу, зуміли відігратись за хвилину до фінального свистка – гол з пенальті забив капітан львів’ян Єгор Назарина.

Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?