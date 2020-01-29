toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ТРАНСФЕРЫ МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САРАГОСА - РЕАЛ МАДРИД

Назарина: Во втором тайме должны были забивать еще и побеждать

20:38 36 Читати українською
Назарина: Во втором тайме должны были забивать еще и побеждать
Егор Назарина / ФК Карпаты

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина поделился впечатлениями от первого поединка в новом году и своего дебюта в качестве капитана "зелено-белых".

"Прежде всего хочу сказать, что для меня честь выйти с капитанской повязкой такого большого клуба, как Карпаты. И пусть это был товарищеский матч, я очень этому рад. Благодарен тренерскому штабу за то, что поверили в меня. Считаю, что мы сыграли неплохо, это для нас только первый спарринг. Поэтому даже на фоне такого соперника, как Слован, мы выглядели весьма достойно.

Карпаты спаслись от поражения в спарринге с чемпионом Словакии

Во втором тайме наш соперник, в принципе, ничем нам не угрожал, игра была полностью под нашим контролем. Относительно пенальти, то выполнял удар "по вратарю", наблюдал за его шагами и, в конце концов, пробил в противоположный от него угол.

Наш пропущенный гол на первых минутах? Возможно, потеря концентрации, ведь все же, повторюсь, это был наш первый товарищеский матч. Самое главное, что команда быстро собралась, адекватно отреагировала на пропущенный гол и в итоге сумела отыграть этот мяч и добыть заслуженную ничью. В конце концов, во втором тайме должны были забивать еще и побеждать", – цитирует Назарину официальный сайт клуба.

Напомним, Карпаты в первом контрольном поединке против словацкого Слована, пропустив уже в начале матча, сумели отыграться за минуту до финального свистка – гол с пенальти забил капитан львовян Егор Назарина.

Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?

blog_ava
Кубок Италии: Милан совершил невероятный камбэк в матче против Торино – Ибрагимович стал одним из героев четвертьфинала
00:20
938
Теги
Товарищеские матчи Зимние сборы Карпаты Карпаты Слован Слован Егор Назарина Егор Назарина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук