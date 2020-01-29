Назарина: Во втором тайме должны были забивать еще и побеждать

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина поделился впечатлениями от первого поединка в новом году и своего дебюта в качестве капитана "зелено-белых".

"Прежде всего хочу сказать, что для меня честь выйти с капитанской повязкой такого большого клуба, как Карпаты. И пусть это был товарищеский матч, я очень этому рад. Благодарен тренерскому штабу за то, что поверили в меня. Считаю, что мы сыграли неплохо, это для нас только первый спарринг. Поэтому даже на фоне такого соперника, как Слован, мы выглядели весьма достойно.

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Во втором тайме наш соперник, в принципе, ничем нам не угрожал, игра была полностью под нашим контролем. Относительно пенальти, то выполнял удар "по вратарю", наблюдал за его шагами и, в конце концов, пробил в противоположный от него угол.

Наш пропущенный гол на первых минутах? Возможно, потеря концентрации, ведь все же, повторюсь, это был наш первый товарищеский матч. Самое главное, что команда быстро собралась, адекватно отреагировала на пропущенный гол и в итоге сумела отыграть этот мяч и добыть заслуженную ничью. В конце концов, во втором тайме должны были забивать еще и побеждать", – цитирует Назарину официальный сайт клуба.

Напомним, Карпаты в первом контрольном поединке против словацкого Слована, пропустив уже в начале матча, сумели отыграться за минуту до финального свистка – гол с пенальти забил капитан львовян Егор Назарина.

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