Карпати врятувалися від поразки у спарингу з чемпіоном Словаччини

Карпати провели перший контрольний матч на зборах у Туреччині. Поєдинок проти братиславського Слована завершився миром – 1:1.

Товариський матч

Карпати – Слован (Братислава) – 1:1

Голи: Назарина, 89 (пен) – Моха, 3

Карпати: Кудрик, Мартінс, Халль, Гіоргадзе (Веремієнко, 46), Дубінчак (Слива, 29), Хахльов (Толочко, 46, Аржанов, 75), Назарина, Козак (Притула, 46), Г. Пасіч (Лейоус, 46), Кадимян (Дженнінгс, 46), Бойчук (Лях, 46, Кириленко, 75).

Слован (стартовий склад): Шула, Апау, Деніел, де Кампс, Генті, Любічіч, Ловат, Мустафіч, Потома, Моха, де Вернон.

Вилучення (з правом заміни): Дубінчак, 28

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У першому матчі на турецьких зборах "зелено-білі" протистояли чемпіону Словаччини – Словану з Братислави. Словацька команда, яка впевнено лідирує і в поточному сезоні національної першості, швидко відкрила рахунок. Після подачі кутового голкіпер Слована швидко ввів м'яч у гру та став автором асисту – екс-нападник Олімпіка Моха реалізував вихід віч-на-віч.

"Леви" відігралися лише на 89-й хвилині. Після подачі з кутового Мартінса збили у штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Єгор Назарина. До слова, у складі Карпат вийшли новачки Олексій Хахльов та Андро Гіоргадзе, а також Геннадій Пасіч, Володимир Аржанов і Гегам Кадимян, які перебувають на перегляді.

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