Найсексуальніша фанатка Барселони ефектно роздягнулась перед чемпіонським матчем – фото на межі фолу

Лівія Гульйо повернулась. Знаменита бразильська модель знову відверто заявила про свою любов до каталонського гранда.

Колишня "Міс Бразилія", яка свого часу прославилась гарячою фотосесією у формі Барселони, вирішила надихнути свою улюблену команду на чемпіонство ефектною світлиною. "За кого ви уболіваєте? Моя улюблена команда – Барса", – підписала модель фото у Інстаграм, яке за короткий час зібрало 25 тисяч вподобань.

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Гульйо, яка зараз проживає у США, пообіцяла тримати кулаки за "блаугранас" у матчі проти Леванте, що може принести команді Вальверде 26-й титул в історії. З такою підтримкою Мессі та компанія точно не мають права на осічку.

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