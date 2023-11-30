Головний тренер Баварії Томас Тухель зізнався, що завадило його команді перемогти Копенгаген в матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів

Нам складно було набрати темп у матчі. Це, напевно, зрозуміло. Якщо це мало статися в одній грі – краще, щоб у цій. Копенгаген захищався надзвичайно глибоко, тому все склалося так.

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– Томас Мюллер сказав, що команда повинна більше ризикувати.

– Так, мабуть, це правильно. Ми не були достатньо гнучкими, не діяли достатньо ризиковано. У цьому матчі Упамекано зіграв лівого центрального захисника, для Геррейру це взагалі перша гра у старті - автоматизм дій не був ідеальним. Ми можемо краще. Ми забудемо цю гру і підемо далі.

Про арбітриню Фраппар краще нічого не говоритиму. Для тренерів слова про суддів дорого обходяться. Питайте в спостерігачів за їхньою роботою, – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, Баварія одноосібно очолює групу А в Лізі чемпіонів. Підопічні Томаса Тухеля набрали 13 очок після 5 зіграних матчів. Копенгаген перебуває на другій сходинці, маючи в своєму активі 5 балів.

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