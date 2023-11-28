35-річний Свен Ульрайх і 37-річний Мануель Нойєр продовжили контракт із Баварією до літа 2025 року. Про це інформує офіційний сайт мюнхенського клубу. Угоди обох гравців закінчувалися влітку 2024 року, і вже взимку вони могли розпочинати переговори з іншими клубами.

Баварія перемогла Кельн – Кейн повернув Мюнхен на вершину Бундесліги й встановив ще два історичні рекорди

"Я радий залишитися в Баварії ще на рік. Після тривалої травми я знову на коні. Обожнюю відчувати себе частиною цієї команди. Я переконаний, що разом з уболівальниками ми зможемо досягти наших цілей у найближчі кілька років, включно з виходом у фінал Ліги чемпіонів у Мюнхені 2025 року. Усвідомлення того, що Свен і надалі перебуватиме поруч зі мною, радує мене ще сильніше", – заявив Нойєр.

Згідно зі Sky Sport Germany, влітку третій воротар Баварії Даніель Перетц піде в оренду, щоб отримувати регулярну ігрову практику.