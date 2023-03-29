Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився враженнями від поєдинку 2-го туру відбору до Євро-2024 проти Шотландії (0:2).

"Цей результат не змінює нашого плану, яка полягає в тому, щоб виграти всі ігри, в яких ми ще маємо зіграти. Ми знали, що в цій групі важкі команди, і що легко не буде.

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Це був дуже складний матч через особливості суперника. Ми створювали моменти, але дві маленькі деталі коштували нам результату", – цитує де ла Фуенте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що збірна Іспанії сенсаційно поступилась Шотландії (0:2), що зробило саме британців лідерами групи.

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