Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от поединка 2-го тура отбора к Евро-2024 против Шотландии (0:2).

"Этот результат не меняет нашего плана, который заключается в том, чтобы выиграть все игры, в которых нам еще предстоит сыграть. Мы знали, что в этой группе тяжелые команды, и что легко не будет.

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Это был очень сложный матч из-за особенностей соперника. Мы создавали моменты, но две маленькие детали стоили нам результата", – цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Испании сенсационно уступила Шотландии (0:2), что сделало именно британцев лидерами группы.

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