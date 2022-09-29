"Петраков? Мені подобається, як він працює. Скажу чесно, мені більше подобалася вертикальна гра Петракова, особливо одразу, коли він тільки-но прийшов після Шевченка. Вона більш сучасна – у три центральні захисники та з трьома нападниками. Один із найкращих матчів збірної України під його керівництвом – це проти Франції.

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Потім Петраков опинився у реаліях війни – коли немає чемпіонату, а збірній треба грати вирішальні матчі за вихід на чемпіонат світу. Ліга націй – це більше товариські ігри, тож я б за ними особливо не судив. За грою збірна України абсолютно заслужила вихід до дивізіону А, але бувають такі матчі, де необхідне везіння, як із моментом Ярмоленка", – розповів Дулуб в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що під керівництвом Петракова збірна України не змогла повернутись до дивізіону А Ліги націй, розписавши нічию в грі з Шотландією – "синьо-жовті" відстали на 2 пункти від британців.

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