Наставник клубу УПЛ вважає Петракова більш сучасним тренером, ніж Шевченка – цікаве пояснення
Головний тренер Львова Олег Дулуб поділився думками про успіхи Андрія Шевченка та Олександра Петракова на чолі збірної України.
"Петраков? Мені подобається, як він працює. Скажу чесно, мені більше подобалася вертикальна гра Петракова, особливо одразу, коли він тільки-но прийшов після Шевченка. Вона більш сучасна – у три центральні захисники та з трьома нападниками. Один із найкращих матчів збірної України під його керівництвом – це проти Франції.
Захисник збірної України розповів про дії Петракова у роздягальні після матчу з Шотландією
Потім Петраков опинився у реаліях війни – коли немає чемпіонату, а збірній треба грати вирішальні матчі за вихід на чемпіонат світу. Ліга націй – це більше товариські ігри, тож я б за ними особливо не судив. За грою збірна України абсолютно заслужила вихід до дивізіону А, але бувають такі матчі, де необхідне везіння, як із моментом Ярмоленка", – розповів Дулуб в інтерв'ю Fanday.
Додамо, що під керівництвом Петракова збірна України не змогла повернутись до дивізіону А Ліги націй, розписавши нічию в грі з Шотландією – "синьо-жовті" відстали на 2 пункти від британців.
Шевченко перезапускає кар'єру: Петраков та Луческу можуть поступитися, вирішальний ЧС, політичні інтриги, екзотика