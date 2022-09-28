"Звичайно, всі хотіли перемоги. На жаль, не вдалось. Було видно, що хлопці віддали всі сили на полі. На жаль, не вдалось забити м'яч. Хочу дуже сильно подякувати вболівальникам. Сьогодні була фантастична підтримка. Ми почувались дійсно, як вдома, як в Україні.

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Звичайно, в майбутнє дивимось тільки з позитивом. Всі ми знаємо, яка зараз ситуація в країні. Наша найбільша перемога все ж попереду. Дуже великий уклін нашим хлопцям, які зараз захищають нашу державу. Є дуже велика гордість за таку країну, таку націю. Звичайно, всі хлопці, виходячи на футбольне поле, розуміють, яка ситуація, і завжди стараються викладатись на 100 відсотків. Звичайно, було видно, що шотландці сьогодні грають на позитивний для них рахунок. Ми старалися атакувати, створювати моменти. Були моменти, але не вдалось забити. Нічого страшного, дивимось з позитивом у майбутнє. Всі чекаємо нашої перемоги.

Петраков після гри зайшов у роздягальню, подякував хлопцям за самовіддачу, за те, про що домовлялись перед грою. Хлопці старались все виконувати. Було видно, що віддали всі сили на полі. Футбол – це така гра, що хто заб'є, той і виграє. Для нас було дуже важливо перемогти, щоб вийти дивізіон А, але не вдалось.

Шотландія добре оборонялась, добре закривалась. На жаль, матч завершився внічию. Але ми дивимось вперед з позитивом. Подивимось, що буде далі. Була неймовірна підтримка. Ми почувались, як вдома", – цитує Качарабу Tribuna.

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