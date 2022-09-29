Наставник клуба УПЛ считает Петракова более современным тренером, чем Шевченко – интересное объяснение
Главный тренер Львова Олег Дулуб поделился мыслями об успехах Андрея Шевченко и Александра Петракова во главе сборной Украины.
"Петраков? Мне нравится, как он работает. Скажу честно, мне больше нравилась вертикальная игра Петракова, особенно сразу, когда он только что пришел после Шевченко. Она более современная – в три центральных защитника и с тремя нападающими. Один из лучших матчей сборной Украины под его руководством – это против Франции.
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Затем Петраков оказался в реалиях войны – когда нет чемпионата, а сборной нужно играть решающие матчи за выход на чемпионат мира. Лига наций – это больше товарищеские игры, так что я бы по ним особо не судил. За игрой сборная Украины абсолютно заслужила выход в дивизион А, но бывают такие матчи, где необходимо везение, как с моментом Ярмоленко", – рассказал Дулуб в интервью Fanday.
Добавим, что под руководством Петракова сборная Украины не смогла вернуться в дивизион А Лиги наций, расписав ничью в игре с Шотландией – "сине-желтые" отстали на 2 пункта от британцев.
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