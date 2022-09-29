"Петраков? Мне нравится, как он работает. Скажу честно, мне больше нравилась вертикальная игра Петракова, особенно сразу, когда он только что пришел после Шевченко. Она более современная – в три центральных защитника и с тремя нападающими. Один из лучших матчей сборной Украины под его руководством – это против Франции.

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Затем Петраков оказался в реалиях войны – когда нет чемпионата, а сборной нужно играть решающие матчи за выход на чемпионат мира. Лига наций – это больше товарищеские игры, так что я бы по ним особо не судил. За игрой сборная Украины абсолютно заслужила выход в дивизион А, но бывают такие матчи, где необходимо везение, как с моментом Ярмоленко", – рассказал Дулуб в интервью Fanday.

Добавим, что под руководством Петракова сборная Украины не смогла вернуться в дивизион А Лиги наций, расписав ничью в игре с Шотландией – "сине-желтые" отстали на 2 пункта от британцев.

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