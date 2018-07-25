Наполі відмовився продавати Кулібалі в АПЛ за 100 млн євро

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про те, що клуб з англійської Прем'єр-Ліги пропонував 100 мільйонів євро за захисника "партенопейців" Каліду Кулібалі.

"Це правда, що клуб з АПЛ нам пропонував 100 мільйонів євро за Кулібалі, однак цей трансфер ми не обговорюємо. Він хороша людина і у нас не було з ним проблем", – цитує Де Лаурентіса Radio Kiss Kiss.

Кулібалі прокоментував свою трансферну вартість

В Наполі 27-річний центральний захисник Каліду Кулібалі перейшов влітку 2014 року з бельгійського Генка. У минулому сезоні в складі неаполітанського клубу сенегалець зіграв 45 матчів і забив п'ять голів.