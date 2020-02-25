Наполі приймає Барселону в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Наполі – Барселона, стартував о 22:00 за київським часом. Це перша офіційна зустріч італійського та іспанського клубів в історії. Партенопейці раніше лише двічі потрапляли в плей-офф Ліги чемпіонів, щоразу припиняючи боротьбу за трофей на стадії 1/8 фіналу. У обох випадках "блакитні" пропускали вперед майбутніх переможців турніру – Челсі (2011/12) та Реал (2016/17).

Наполі вийшов уперед на 30-й хвилині. Після помилки Фірпо м'яч опинився у Дріса Мертенса, а бельгієць блискучим ударом з лінії штрафного вразив ворота тер Штегена.

Наполі – Барселона: відео гола Мертенса: