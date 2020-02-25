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Наполі – Барселона: стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

20:53 107 Читать на русском
Наполі – Барселона: стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Наполі – Барселона: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Наполі приймає Барселону в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Наполі – Барселона, стартує о 22:00 за київським часом. Це буде перша офіційна зустріч італійського та іспанського клубів в історії. Партенопейці раніше лише двічі потрапляли в плей-офф Ліги чемпіонів, щоразу припиняючи боротьбу за трофей на стадії 1/8 фіналу. У обох випадках "блакитні" пропускали вперед майбутніх переможців турніру – Челсі (2011/12) та Реал (2016/17). Піти шляхом останніх не проти Барса, яка спробує позбутись реноме невдахи після жахіття на Енфілді.

Наполі – Барселона: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Склади команд

Наполі: Оспіна – Ді Лоренцо, Максімовіч, Манолас, Маріу Руй – Фабіан Руїс, Демме, Зелінскі – Кальєхон, Мертенс, Інсіньє

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Умтіті, Фірпо – Бускетс, Ракітіч, де Йонг – Мессі, Відаль, Грізманн

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