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Нападник Олімпіакоса: Потрібно окремо попрацювати над матчами з Динамо

08:00 0 Читать на русском
Нападник Олімпіакоса: Потрібно окремо попрацювати над матчами з Динамо
Мігель Анхель Герреро / Соцмережі

Нападник Олімпіакоса Мігель Анхель Герреро розповів про шлях команди у Лізі Європи та майбутню зустріч з Динамо.

"Бути серед 32-х кращих команд означає, що ми щось добре зробили. Але потрібно окремо попрацювати перед цими двома матчами проти Динамо. У нас було багато складних суперників, а тепер доведеться мати справу з динамівцями. Але ми повинні це зробити.

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Я думаю, що ми не недооцінили жодного з наших суперників в цьому році, і на ці матчі проведемо підготовку, яку запланує наш тренер, щоб знову зробити всіх щасливими. Ми хочемо просунутися далі в єврокубках, адже завжди шукаємо чогось більше, ніж маємо зараз", – цитує Герреро novasports.gr.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
52
дн
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18
год
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43
хв
Динамо
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Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Мігель Анхель Герреро Мігель Анхель Герреро Олімпіакос - Динамо Динамо - Олімпіакос
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