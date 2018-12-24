Нападник Олімпіакоса: Потрібно окремо попрацювати над матчами з Динамо

Нападник Олімпіакоса Мігель Анхель Герреро розповів про шлях команди у Лізі Європи та майбутню зустріч з Динамо.

"Бути серед 32-х кращих команд означає, що ми щось добре зробили. Але потрібно окремо попрацювати перед цими двома матчами проти Динамо. У нас було багато складних суперників, а тепер доведеться мати справу з динамівцями. Але ми повинні це зробити.

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Я думаю, що ми не недооцінили жодного з наших суперників в цьому році, і на ці матчі проведемо підготовку, яку запланує наш тренер, щоб знову зробити всіх щасливими. Ми хочемо просунутися далі в єврокубках, адже завжди шукаємо чогось більше, ніж маємо зараз", – цитує Герреро novasports.gr.

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