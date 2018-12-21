Хачеріді розповів, чого Динамо потрібно остерігатися в матчах з Олімпіакосом

Колишній гравець Динамо, а нині захисник ПАОКа Євген Хачеріді оцінив шанси киян у протистоянні з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Нормальний жереб для Динамо. У киян є хороші шанси пройти Олімпіакос. Команду бачив у матчі з Міланом і в оглядах чемпіонату Греції. В Олімпіакоса хороша атака, швидкі фланги, чіпкий півзахист. Самі грають і дають грати іншим. А їх фани постійно женуть вперед.

Чигринський: В Динамо трохи поспішили з висновками щодо Олімпіакоса

Стиль команди – це атакувальний футбол, постійний тиск, часті атаки через фланги. У них є високий нападник. Вважаю, що шанси суперників рівні, але схильний думати, що Динамо Київ пройде далі", – цитує Хачеріді FootballHub.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"