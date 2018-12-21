toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Хачеріді розповів, чого Динамо потрібно остерігатися в матчах з Олімпіакосом

22 грудня 08:00 0 Читать на русском
Хачеріді розповів, чого Динамо потрібно остерігатися в матчах з Олімпіакосом
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Колишній гравець Динамо, а нині захисник ПАОКа Євген Хачеріді оцінив шанси киян у протистоянні з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Нормальний жереб для Динамо. У киян є хороші шанси пройти Олімпіакос. Команду бачив у матчі з Міланом і в оглядах чемпіонату Греції. В Олімпіакоса хороша атака, швидкі фланги, чіпкий півзахист. Самі грають і дають грати іншим. А їх фани постійно женуть вперед.

Чигринський: В Динамо трохи поспішили з висновками щодо Олімпіакоса

Стиль команди – це атакувальний футбол, постійний тиск, часті атаки через фланги. У них є високий нападник. Вважаю, що шанси суперників рівні, але схильний думати, що Динамо Київ пройде далі", – цитує Хачеріді FootballHub.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
54
дн
:
20
год
:
18
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Олімпіакос - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
53
хв
Лаціо
13:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук