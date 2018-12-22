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Матчі чемпіонату Греції перенесені через побиття арбітра, який напередодні обслуговував суперника Динамо Олімпіакос

14:59 153 Читать на русском
Матчі чемпіонату Греції перенесені через побиття арбітра, який напередодні обслуговував суперника Динамо Олімпіакос
Грецькі вболівальники / Соцмережі

Грецькі рефері відмовляються обслуговувати матчі чемпіонату через побиття свого колеги Танасіса Дзілоса.

Грецький арбітр Танасіс Дзілос був побитий невідомими перед власним будинком. Чоловік був доставлений у лікарню з травмами голови та ніг, повідомляє The Sun.

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Зауважимо, що напередодні нападу арбітр обслуговував матч чемпіонату Греції між Ксанті та Олімпіакосом, який завершився з рахунком 1:1. У тому матчі Дзілос показав 9 жовтих карток на 2 команди, а також видалив хавбека Олімпіакоса.

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У зв’язку з цим грецькі арбітри вирішили страйкувати наступні матчі чемпіонату. Тому поєдинки найближчих турів перенесено на невизначений термін.

Теги
Світ Олімпіакос Олімпіакос футбольні фанати Арбітри Греція
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