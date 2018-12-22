Матчі чемпіонату Греції перенесені через побиття арбітра, який напередодні обслуговував суперника Динамо Олімпіакос

Грецькі рефері відмовляються обслуговувати матчі чемпіонату через побиття свого колеги Танасіса Дзілоса.

Грецький арбітр Танасіс Дзілос був побитий невідомими перед власним будинком. Чоловік був доставлений у лікарню з травмами голови та ніг, повідомляє The Sun.

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Зауважимо, що напередодні нападу арбітр обслуговував матч чемпіонату Греції між Ксанті та Олімпіакосом, який завершився з рахунком 1:1. У тому матчі Дзілос показав 9 жовтих карток на 2 команди, а також видалив хавбека Олімпіакоса.

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У зв’язку з цим грецькі арбітри вирішили страйкувати наступні матчі чемпіонату. Тому поєдинки найближчих турів перенесено на невизначений термін.