"Ми билися, старалися. Прийшли вболівальники, хочу подякувати їм за підтримку, ми це відчували. Люди скучили за футболом.

Швайнштайгер дорікнув збірній Німеччини попри перемогу над Україною

Вважаю, що результат по справі. Всі це бачили. Напевне, збірна Німеччини сильніша за нас і виграла заслужено. Але нічого страшного. Ми повинні рухатися далі і зробити висновки з цієї гри.

Потрібно розуміти, проти кого ми грали. Треба прагнути грати проти таких команд на рівних, поки нам це важко. Але це досвід. У нас багато молодих хлопців, для яких в майбутньому такі матчі відіграють величезну роль", – сказав Андрій Ярмоленко в ефірі Футбол News.

Збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй. Наразі команда Шевченка посідає третє місце у групі, підопічні Льова – другі.

"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів