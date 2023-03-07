До Феррари бельгійця покликав його колишній одноклубник по Ромі Даніеле Де Россі, який кілька тижнів тому позбувся своєї посади головного тренера.

Бельгійський клуб з ганьбою вигнав колишню зірку Серії А

"В Антверпені до мене ставилися як до паразита, як до шматка лайна. Вони взяли Овермарса спортивним директором, щоб спробувати повернути мене в основну команду, але ніхто не наважився піти проти президента. Я викладався в другій команді, підтримував молодь. Я був у багатьох клубах, і зі мною ніколи так не поводилися! Я навіть не міг увійти через парадні двері тренувального центру.

Мої дочки були головною причиною, через яку я повернувся до Бельгії. До цього моменту я міг бути з ними тільки у відпустці, і я хотів залишитися в Антверпені. Навіть втративши в грошах. Але це не було проблемою. Однак президент клубу змусив мене покинути країну, і я ніколи йому цього не пробачу. У СПАЛі я граю фактично за арахіс, проте отримую задоволення", – наводить Marca слова Наінгголана.