Наінгголан: У СПАЛі я граю практично за арахіс
Півзахисник СПАЛа Раджа Наінгголан заявив, що грає за феррарську команду майже безкоштовно.
До Феррари бельгійця покликав його колишній одноклубник по Ромі Даніеле Де Россі, який кілька тижнів тому позбувся своєї посади головного тренера.
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"В Антверпені до мене ставилися як до паразита, як до шматка лайна. Вони взяли Овермарса спортивним директором, щоб спробувати повернути мене в основну команду, але ніхто не наважився піти проти президента. Я викладався в другій команді, підтримував молодь. Я був у багатьох клубах, і зі мною ніколи так не поводилися! Я навіть не міг увійти через парадні двері тренувального центру.
Мої дочки були головною причиною, через яку я повернувся до Бельгії. До цього моменту я міг бути з ними тільки у відпустці, і я хотів залишитися в Антверпені. Навіть втративши в грошах. Але це не було проблемою. Однак президент клубу змусив мене покинути країну, і я ніколи йому цього не пробачу. У СПАЛі я граю фактично за арахіс, проте отримую задоволення", – наводить Marca слова Наінгголана.