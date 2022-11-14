Бельгійський клуб з ганьбою вигнав колишню зірку Серії А
Антверпен вигнав Раджу Наінгголана зі свого складу.
Головний тренер Антверпена Марк ван Боммель спільно з керівництвом клубу ухвалив рішення про вигнання Раджі Наінгголана зі складу команди. 34-річний ветеран більше ніколи не одягне футболку Антверпена, повідомляється на офіційному сайті клубу.
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Минулого сезону Наінгголан був представлений Антверпеном як суперзірка, проте поведінка гравця за межами поля змусила клубних босів ухвалити рішення про усунення гравця від складу. В офіційній заяві Антверпена йдеться, що клуб сприятиме гравцеві у можливому трансфері.
Нагадаємо, що за останній місяць Раджа був спійманий поліцією за керування без прав, а також був помічений з електронною сигаретою на матчі власної команди.
Керівник Антверпена Пол Гейсенс зізнався, що нізащо не підписав Наінгголана ще раз, якби міг повернутися у минуле.
Після 17 турів у чемпіонаті Бельгії Антверпен посідає третє місце у турнірній таблиці.
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