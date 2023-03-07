В Феррару бельгийца позвал его бывший одноклубник по Роме Даниэле Де Росси, который несколько недель назад лишился своей должности главного тренера.

Бельгийский клуб с позором выгнал бывшую звезду Серии А

"В Антверпене ко мне относились как к паразиту, как к куску дерьма. Они взяли Овермарса спортивным директором, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился пойти против президента. Я выкладывался во второй команде, поддерживал молодёжь. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались! Я даже не мог войти через парадную дверь тренировочного центра.

Мои дочери были главной причиной, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог быть с ними только в отпуске, и я хотел остаться в Антверпене. Даже потеряв в деньгах. Но это не было проблемой. Однако президент клуба вынудил меня покинуть страну, и я никогда ему этого не прощу. В СПАЛе я играю фактически за арахис, но зато получаю удовольствие", – приводит Marca слова Наингголана.