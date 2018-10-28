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Нагорняк – про перемогу Динамо над Ренном: Більшість проблем киян нікуди не зникли

26 жовтня 23:55 456 Читать на русском
Нагорняк – про перемогу Динамо над Ренном: Більшість проблем киян нікуди не зникли
Сергій Нагорняк / Фото: соцмережі

Екс-футболіст збірної України Сергій Нагорняк прокоментував матч між Динамо та Ренном у 3 турі Ліги Європи.

"Якщо одним словом – молодці! Кияни перебувають під страшенним шквалом критики, і ця перемога – наче ковток свіжого повітря у застояній кімнаті.

У нас, м’яко кажучи, не все входило в атаці, тут, на мою думку, дуже підсобили бразильці – зокрема, з виходом на поле Че Че у нас з’явився контроль над м’ячем, чого не було до того.

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З іншого боку, зауважу, що більшість динамівських проблем нікуди не зникли, а в повторному матчі в Києві буде ще складніше", – цитує Нагорняка офіційний сайт УПЛ.

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Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Сергій Нагорняк Ліга Європи Ренн - Динамо
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