Нагорняк – про перемогу Динамо над Ренном: Більшість проблем киян нікуди не зникли

Екс-футболіст збірної України Сергій Нагорняк прокоментував матч між Динамо та Ренном у 3 турі Ліги Європи.

"Якщо одним словом – молодці! Кияни перебувають під страшенним шквалом критики, і ця перемога – наче ковток свіжого повітря у застояній кімнаті.

У нас, м’яко кажучи, не все входило в атаці, тут, на мою думку, дуже підсобили бразильці – зокрема, з виходом на поле Че Че у нас з’явився контроль над м’ячем, чого не було до того.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

З іншого боку, зауважу, що більшість динамівських проблем нікуди не зникли, а в повторному матчі в Києві буде ще складніше", – цитує Нагорняка офіційний сайт УПЛ.

"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано