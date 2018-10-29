Нагорняк – о победе Динамо над Ренном: Большинство проблем киевлян никуда не исчезли

Экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал матч между Динамо и Ренном в 3 туре Лиги Европы.

"Если одним словом – молодцы! Киевляне находятся под страшным шквалом критики, и эта победа – как глоток свежего воздуха в застоявшейся комнате.

У нас, мягко говоря, не все входило в атаке, здесь, по моему мнению, очень подсобили бразильцы – в частности, с выходом на поле Че Че у нас появился контроль над мячом, чего не было ранее.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

С другой стороны, замечу, что большинство динамовских проблем никуда не исчезли, а в ответном матче в Киеве будет еще сложнее", – цитирует Нагорняка официальный сайт УПЛ.

"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано