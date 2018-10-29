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Нагорняк – о победе Динамо над Ренном: Большинство проблем киевлян никуда не исчезли

26 октября 23:55 147 Читати українською
Нагорняк – о победе Динамо над Ренном: Большинство проблем киевлян никуда не исчезли
Сергей Нагорняк / Фото: соцсети

Экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал матч между Динамо и Ренном в 3 туре Лиги Европы.

"Если одним словом – молодцы! Киевляне находятся под страшным шквалом критики, и эта победа – как глоток свежего воздуха в застоявшейся комнате.

У нас, мягко говоря, не все входило в атаке, здесь, по моему мнению, очень подсобили бразильцы – в частности, с выходом на поле Че Че у нас появился контроль над мячом, чего не было ранее.

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С другой стороны, замечу, что большинство динамовских проблем никуда не исчезли, а в ответном матче в Киеве будет еще сложнее", – цитирует Нагорняка официальный сайт УПЛ.

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Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Нагорняк Лига Европы Ренн - Динамо Киев
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