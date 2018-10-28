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"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано

26 жовтня 13:30 6125 Читать на русском
"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано
Денис Бойко / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює перемоги Динамо та Ворскли у 3-му турі Ліги Європи із колишнім хавбеком збірної України Андрієм Полуніним.

– Наші клуби нарешті прорвало у єврокубках – після семи осінніх матчів без перемог. Чому так довго запрягали? Адже не завжди суперниками були клуби рівня Ман Сіті…

– Динамо у двох матчах стало жертвою індивідуальних помилок і втрати концентрації наприкінці поєдинків. Зобов’язані були обігрувати і Астану, і Яблонец, натомість набрали лише 2 очки.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Щодо Ворскли, то проти Арсенала важко було сподіватися на очки. Карабах – суперник більш прийнятний, з ним можна боротися. Полтавці зіграли дисципліновано і перемогли абсолютно заслужено. Молодці! Перша звитяга у груповому етапі – це радість для всього українського футболу.

– Чия виїзна перемога вас здивувала більше?

– Обидві перемоги мене не здивували. Зважаючи на рівень суперників, цей успіх був очікуваним. Було розуміння того, що у випадку чергових невдач турнірні перспективи Динамо, а особливо Ворскли зводилися б до мінімуму. Зараз же ситуація суттєво покращилася – особливо для киян.

Карабах – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Ще одна перемога над Карабахом підведе Ворсклу до реальної боротьби за другу путівку у плей-офф…

– Не можу сказати, що після перемоги в Азербайджані шанси Ворскли різко зросли, але все – у їхніх руках. Потрібно перемагати у наступних матчах. Зрештою, на користь нашої команди свідчить ще й той факт, що перед візитом у Полтаву Арсенал вже може гарантувати собі вихід в 1/16 фіналу.

– Як вам гра Динамо у Франції?

– Динамо у цьому сезоні грає в один і той же футбол. Він, можливо, не такий яскравий, але приємно, що новачки нарешті вписуються в колектив. Ми довго очікували, поки вони адаптуються, і от – Сідклей відіграв непогано, Че Че результативно вийшов на заміну. Паралельно у таких іграх росте київська молодь. Тож очікую, що гра Динамо покращуватиметься з кожним матчем.

– Вилучення Шепелєва – заслужене?

– У чемпіонаті України другу жовту за таке не дали б, напевно. А там, все-таки, інший підхід. Іноземні судді трактують такі епізоди по-іншому.

Результативний ляп Бойка спишемо на підступну траекторію, чи все-таки голкіпера у цьому епізоді ніщо не виправдовує?

– Я вважаю, що це – чиста помилка Бойка. Все-таки він – досвідчений голкіпер, і такі м’ячі зобов’язаний брати. Ляп, який категорично неприйнятний – можу сказати це впевнено, хоча й не є тренером воротарів. Удар видався не таким вже й складним, плюс – відстань була пристойною. Щоб його парирувати, не потрібно було витягуватись у струну, але Бойко зі своїм чималим зростом не встиг скластися.

– Зважаючи на непереконливу гру у другому таймі, а також вилучення Шепелєва, перемога Динамо – класичний фарт?

– Футбол – така річ, де без фарту дуже складно. Були моменти, коли фортуна відверталася від Динамо. Цього ж разу навіть удесятьох їм пощастило – вони отримали шанс і зуміли його реалізувати. Буяльський виконав удар ідеально, продемонструвавши високу індивідуальну майстерність. Ситуація у нього була складна, але він розібрався, як справжній майстер.

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Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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