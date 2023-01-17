Челсі заплатив Шахтарю бажані 70 млн+30 млн євро бонусами, і тепер це стало ледь не мінімальною планкою за атакувального гравця, який хоч трохи показав себе на міжнародному рівні.

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Арсенал обрав Муссу Діабі як альтернативу Мудрику, але зекономити "канонірам" не вдасться, повідомив журналіст Мануель Вет. Байєр хоче заробити за француза ті самі 70 млн чи навіть більше. Влітку "фармацевти" відмовили усім покупцям, хоча мали схожі пропозиції за 23-річного вінгера.

Барселона взагалі чекає за Рафінью 100 млн євро "чистими", додає інсайдер Бен Джейкобс. Півроку тому каталонці платили Лідсу удвічі менше і не надто розвинули Рафінью. Втім, божевільний трансфер Мудрика став прикладом для багатьох клубів, які мають у своєму складі молодих, яскравих вінгерів.

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