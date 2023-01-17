Трансфер півзахисника Деклана Райса став пріоритетним для "канонірів" на найближче літо, стверджує The Times.

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Лідера Вест Хема і збірної Англії кілька вікон поспіль пов'язували з Челсі, однак "сині" не зробили відповідної пропозиції. Арсенал переконаний, що після завершення нинішнього сезону буде виглядати значно привабливіше, ніж "пенсіонери". Команда Артети потужно йде на вершині АПЛ і навряд випаде із зони ЛЧ. Натомість Челсі переживає справжнє жахіття, ризикуючи взагалі залишитись без єврокубків.

Вест Хем завжди відлякував покупців Райса цінником у 150 млн фунтів, однак влітку вже сам хавбек збірної Англії може зажадати відпустити його. Арсенал розраховує домовитися на сумі у близько 80 млн фунтів – торги щодо Мудрика велися на схожій цифрі разом з бонусами.

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