Помста за Мудрика: Арсенал хоче перехопити топ-ціль Челсі, яку оцінюють на рівні українця
Арсенал налаштований відповісти Челсі, який першим виклав велетенські гроші за Михайла Мудрика.
Трансфер півзахисника Деклана Райса став пріоритетним для "канонірів" на найближче літо, стверджує The Times.
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Лідера Вест Хема і збірної Англії кілька вікон поспіль пов'язували з Челсі, однак "сині" не зробили відповідної пропозиції. Арсенал переконаний, що після завершення нинішнього сезону буде виглядати значно привабливіше, ніж "пенсіонери". Команда Артети потужно йде на вершині АПЛ і навряд випаде із зони ЛЧ. Натомість Челсі переживає справжнє жахіття, ризикуючи взагалі залишитись без єврокубків.
Вест Хем завжди відлякував покупців Райса цінником у 150 млн фунтів, однак влітку вже сам хавбек збірної Англії може зажадати відпустити його. Арсенал розраховує домовитися на сумі у близько 80 млн фунтів – торги щодо Мудрика велися на схожій цифрі разом з бонусами.
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