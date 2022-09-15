"Ми отримали пропозицію на 30 мільйонів євро від Евертона. І коли наш президент не продає гравця за 30 мільйонів євро, особливо за таких скрутних часів, він посилає всім сигнал, що хоче прогресувати в Лізі чемпіонів та виграти чемпіонат України.

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Мудрик – серйозний талант. Після Кіліана Мбаппе та Вінісіуса він найкращий гравець Європи на своїй позиції. Якщо хтось хоче купити Мудрика, він має витратити багато, дуже багато грошей, поважати наш клуб та нашого президента

Серце Мудрика завжди буде з Україною. Він із усіма громадянами України. Ви могли бачити це на його обличчі після того, як він забив гол у ворота Лейпцига. Просто подивіться на нього, на всі емоції, які він несе, і ви все зрозумієте", – сказав Срна у коментарі CBS Sport.

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