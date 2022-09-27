Ньюкасл буде готовий задовольнити апетити Шахтаря у розмірі 50 мільйонів євро, стверджує iNews.

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Скаути "сорок" позитивно оцінили Мудрика після перегляду в матчах ЛЧ та за збірну України. Щоправда, на 21-річного вінгера полюють і інші клуби АПЛ – Арсенал, Евертон, Брентфорд. Влітку вони не захотіли платити Шахтарю 30 мільйонів євро, але для заможних саудівських власників Ньюкасла навіть 50 не стануть проблемою.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт чинний до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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