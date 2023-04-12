УЄФА оголосив арбітрів на матчі за вихід у півфінал найпрестижнішого євротурніру.

Андрій Лунін і Михайло Мудрик / Фотоколаж з відкритих джерел

У середу, 12 квітня, відбудуться ще два поєдинки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Головним арбітром зустрічі між Реалом та Челсі буде 33-річний француз Франсуа Летексьє, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реал Мадрид – Челсі: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Сіріль Мюньє та Мехді Рамуні. Роль четвертого арбітра виконуватиме Стефані Фраппар, а за VAR відповідатиме поляк Томаш Квятковскі.

Поєдинок між Міланом та Наполі обслуговуватиме 38-річний румун Іштван Ковач. Його помічниками будуть Васіле Флорін Марінеску та Овідіу Артене, а четвертим арбітром – Хораціу Феснік. На VAR сидітиме німець Бастіан Данкерт.

Нагадаємо, обидва матчі стартують о 22:00.

Мілан – Наполі: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів