Мудрик проти Луніна: відомі суддівські призначення на чвертьфінал Ліги чемпіонів
УЄФА оголосив арбітрів на матчі за вихід у півфінал найпрестижнішого євротурніру.
У середу, 12 квітня, відбудуться ще два поєдинки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Головним арбітром зустрічі між Реалом та Челсі буде 33-річний француз Франсуа Летексьє, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Реал Мадрид – Челсі: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Сіріль Мюньє та Мехді Рамуні. Роль четвертого арбітра виконуватиме Стефані Фраппар, а за VAR відповідатиме поляк Томаш Квятковскі.
Поєдинок між Міланом та Наполі обслуговуватиме 38-річний румун Іштван Ковач. Його помічниками будуть Васіле Флорін Марінеску та Овідіу Артене, а четвертим арбітром – Хораціу Феснік. На VAR сидітиме німець Бастіан Данкерт.
Нагадаємо, обидва матчі стартують о 22:00.