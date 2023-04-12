Обидві міланські команди перед чвертьфіналом ЛЧ дружно списали. Інтер здавався безнадійним у протистоянні з Бенфікою, а перемога Мілана над Тоттенхемом вважалася стелею для кризових "россонері". Втім, всього за тиждень розклади круто змінились.

"Нерадзуррі" вчора впевнено обіграли Бенфіку, чим довели оманливість своїх останніх провалів. Мілан же у позаминулому турі провів репетицію чвертьфіналу ЛЧ з Наполі – і влаштував справжній погром. "Россонері" накидали у ворота майбутнього чемпіона Італії аж чотири голи, не пропустивши жодного, та і моментів у партенопейців майже не було.

Одразу ж згадалось, що Лучано Спалетті в принципі погано грає проти Стефано Піолі. У попередньому сезоні він теж програв йому в рідних стінах, а перемога на Сан-Сіро восени сталася при значному фарті неаполітанців. Втім, історія історією, а є ще й дуже важливий тактичний момент.

Наполі видав феєричні дві третини сезону, але останнім часом команда не виблискує настільки ж яскраво. За останній місяць підопічні Лучано Спалетті зазнали поразок від Лаціо та Мілана, а також вкрай непереконливо зіграли проти Лечче – перемога сталася завдяки автоголу та дивному рішенню VAR. Та і в успішних матчах з Айнтрахтом стало помітно, що тренери почали адаптовуватись під стиль партенопейців.

Головна чеснота даного колективу полягає у подоланні пресингу. Наполі в цьому настільки крутий, що сам виманює суперника на власну половину, аби прорвати його пресинг та вийти на простір. Розуміючи даний факт, суперники просто перестали чинити тиск на чужій третині – вони розташовуються у середньому блоці, щільно заповнюючи його футболістами й навіть додаючи опорників у цю зону.

Між тим, Зєлінскі, Лоботка та Замбо-Ангісса при всій крутості роботи на м'ячі погано почувають себе у грі, де потрібно боротись за м'яч і відпрацьовувати чорнуху. Стихія партенопейців – простір. Без нього у двигунів Наполі починається помпаж.

Саме відсутність пресингу з боку суперника стала головною причиною спаду форми майбутнього чемпіона. Її також пов'язували із травмою Осімхена – втім, до недавнього поєдинку з Міланом "сині" виграли 100% матчів без Віктора. Тим не менш, значення нігерійця важко переоцінити. Він не тільки є найкращим бомбардиром Серії А (21 гол у 23-х матчах), а й суттєво допомагає партнерам.

Тим не менш, говорити про якусь кризу поки що зарано. Суперники адаптувались – і це нормально. Тепер черга Лучано Спалетті. В теорії, зараз значно важливішу роль має отримати Кварацхелія, який досі лідирує за середнім показником SCA (дій, які призводять до удару команди по воротах). У поєдинку з Лечче він хоч і не асистував, але награв на 0,63 очікуваних гольові передачі.

Дуже хорошу форму у поточному сезоні набрав Ді Лоренцо, та і загалом Наполі залишається вкрай небезпечним. Особливо для Мілана. Сьогодні буде дуже цікаво.

Фани "россонері" суттєво оживились на тлі тріумфу в Неаполі. Та перемога була не тільки заслуженою, а й відповідала тренду – після жахливого зимового відрізку Стефано Піолі зміг стабілізувати гру своїх підопічних. Це досягається через схему в три центрбеки.

З моменту переходу на моделі з трьома центральними захисниками суперники стали завдавати менш гострі удари – різниця у вазі склала 0,19 xG. Також команда пропускає на півгола менше в середньому. Особливо яскраво проявив себе Малік Чау, а загалом варто відзначити більший спокій гри "россонері" в даній схемі. Маючи додаткового захисника за плечима, група атаки діє розкутіше.

Втім, було б несправедливо забути і шикарну пару опорників. Неймовірно, але в цій ролі розкрилися Круніч та Тоналі – природні футболісти атаки. Сандро є реджистою з ухилом на творчість на чужій третині, а Раде виступав у ролі десятки або навіть вінгера. З поверненням Бенассера в цій зоні стало ще цікавіше.

Розписувати усі тонкощі гри опорників без м'яча не будемо – для цього потрібна окрема стаття. Просто треба розуміти, що саме тут зараз криється головна сила Мілана. Даний факт неабияк важливий для протистояння з Наполі, адже трійка центрхавів є головною причиною чемпіонства Лучано Спалетті. Першу битву виграли центрові "россонері" – але війна ще не завершена.

На жаль, стабілізація гри не означає повернення на переможний шлях. Одразу після звитяги над партенопейцями команда Стефано Піолі бездарно втратила очки з Емполі. До поєдинку на стадіоні імені Дієго Марадони сталися поразка від Удінезе (1:3), нічия з Салернітаною та програш Фіорентині. Мілан суттєво додав у порівнянні з періодом, коли йому забивали 3-5 голів щотижня, але для півфіналу ЛЧ такий футбол виглядає занадто сирим.

Втім, точно так же вчора говорили і про Інтер з 6-матчевою безвиграшною серією. Щоправда, у "нерадзуррі" низка провалів сталася при фантастичних показниках очікуваних голів (їм просто не щастило), а от те ж саме сказати про "россонері" не вдасться. Втім, ЛЧ – це зовсім інший турнір.

Кадрова ситуація

Травмовані: Калюлю – Сімеоне (під питанням), Осімхен

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Мілан – Наполі

Мілан: Меньян – Чау, Томорі, К'яер – Калабрія, Тоналі, Круніч, Беннасер, Ернандес – Жиру, Леау

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Кім, Ррахмані, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські – Лосано, Распадорі, Кварацхелія

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Навіть букмекери не знають, хто є фаворитом сьогоднішнього протистояння. Коефіцієнти на перемогу кожної команд приблизно рівні – і доволі високі. Саме так і має бути перед битвою чинного та майбутнього чемпіонів Італії.

Сьогодні можна очікувати доволі обережного футболу від обох колективів. Наполі після домашнього виносу не стане агресивно лізти уперед, навіть якщо пропустить гол – як показав досвід, карати на контратаках Мілан досі не розучився. "Россонері", своєю чергою, продовжуватимуть стримувати партенопейців середнім блоком, на йдучи у пресинг.

За такого малюнку гри доволі логічним результатом стала б нічия. Вона, в принципі, влаштує обидва колективи. Тим не менш, у сьогоднішній зустрічі дуже багато залежатиме від сторонніх факторів – газону, суддівства, реалізації, помилок, травм, тощо. Дрібниці дуже багато будуть важити для цього протистояння.

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