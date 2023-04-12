Футбол спільно з партнером HLIBNY DAR аналізує форму мадридського Реала та Челсі перед першим чвертьфінальним поєдинком у нинішній ЛЧ.

Реал Мадрид – король Ліги чемпіонів

Хто тримає цей район? Пес Патрон! А хто тримає Лігу чемпіонів?

Тут відповідь теж очевидна. Реал Мадрид! Королі ЛЧ не просто залишаються у грі, але й серйозно претендують на другу поспіль перемогу в турнірі – хоча очікувалась регресія результатів до середнього. "Вершковим" дико щастило у попередньому сезоні, а після таких оверперформансів завжди відбувається спад.

У Ла Лізі він дійсно стався. Рік тому підопічні Карло Анчелотті стали чемпіонами, маючи перевагу над Барселоною в 13 очок – хоча за очікуваними показниками команда мала набрати на 13 менше. У поточному ж сезоні "блаугранас" лідирують в Ла Лізі з +13, маючи точно такий же перебір за очікуваними заліковими балами.

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У Лізі чемпіонів, однак, все стабільно. Реал традиційно відбував номер на груповому етапі, вигравши групу з Шахтарем, РБ Лейпцигом і Селтіком. Мадридці навіть дозволяли відбирати очки й бити себе на виїзді. Тим не менш, знову почались розмови, мовляв "Мадрид вже не той" – і в перші 20 хвилин поєдинку проти Ліверпуля в 1/8 фіналу на Енфілді так дійсно було.

Мерсисайдці накрили іспанців диким пресингом, створивши чотири гольових нагоди. Вони користувались занадто відкритим лівим флангом Реала – втім, навіть за максимально проблемного малюнку гри "вершкові" зрівняли рахунок. По перерві ж Карло Анчелотті провів грамотні перестановки, що вилилось у 5:2. Вдома "бланкос" спокійно докинули ще один гол, легко впоравшись з тиском суперника.

Ідеальна тактична гнучкість та шалена ефективність Мадрида

Реал залишається точно таким же Реалом, як і рік тому. Команда легко вписується у будь-яку картину гри. Запресингувати Мадрид може тільки дуже потужний суперник – мадридці або вийдуть з-під тиску через класну роботу центрхавів, або розірвуть на контргрі. Вони й самі останнім часом здорово пресингують.

Під час позиційних атак футболісти прямо на ходу обмінюються позиціями й заплітають комбінації, а у випадку проблем і з цим аспектом Реал задушить зі стандартів. Словом, "королівський клуб" надзвичайно гнучкий та ефективний у тактичному плані. Унікальні зіграність та характеристики гравців допомагають долати будь-які структурні проблеми.

Показовою є графіка з футболістами, які створюють найбільшу загрозу через пас у топ-5 ліг. Половина поля розділена на 14 зон – і у п'ятьох з ним найкращими є мадридці. Зокрема, Кроос феєрить одразу в трьох квадратах.

Разом з тим, не варто списувати все лишень на магічних футболістів. Карло Анчелотті у поточному сезоні також демонструє прекрасну підготовку до матчів. Особливо ефектно він проявив себе у недавньому Класіко – італієць розкрив центр поля запрошуючи Барсу на власну половину й зводячи гру до перехідних фаз. При цьому Мадрид круто тиснув на каталонців на чужій третині. Підсумок – 4:0.

У Реала є кілька варіантів білд-апу, імпровізації лідерів та хороший гейм-менеджмент з боку тренерського штабу. Вже не одну гру "вершкові" перегорнули завдяки нетривіальним тактичним перестановкам. Крім того, "бланкос" постійно вчаться на помилках – кожна невдача у важливому матчі призводила до модернізації структури гри у подальших матчах.

Разом з тим, варто не забувати, що Реалу щастить із жеребом. Спочатку "королівський клуб" потрапив на кризовий Ліверпуль, а тепер доля звела мадридців із ще більш розбалансованим Челсі. Мадрид любить Лігу чемпіонів – і та відповідає взаємністю, хоча не варто забувати про інфернальний календар у минулорічному розіграші.

У Челсі все дуже сумно. Лемпард – не рятівник

Сьогоднішньому супернику "вершкових" можна лишень побажати триматись. Жоден вболівальник, експерт чи букмекер не дасть Челсі навіть 5% на прохід. Прямо зараз англійці можуть сподіватись хіба що на геніальний перформанс Мудрика, або на ще когось із 999 зимових новачків. Щоправда, з усієї отари більш-менш адаптувались тільки Феліш і Енцо – та й то з нюансами.

Ще 5% шансів міг подарувати Грем Поттер. Реально талановитий наставник у останніх матчах намацав відносно ефективну ігрову модель, почавши давати результат. Команда дуже впевнено пройшла потужний Дортмунд в 1/8 фіналу ЛЧ, легко винесла Лестер і непогано виглядала з Евертоном – втім, після поразки від Астон Вілли коуча звільнили. У пресі одразу заговорили про Юліана Нагельсманна, а потім його конкурентом став Луїс Енріке.

Втім, Тодд Боелі, немов у насмішку шокував вболівальників "синіх" – головним тренером знову став Лемпард. Легенда клубу гарно виглядав у Дербі та у першому сезоні в Челсі, перебудувавши команду, але далі проявив себе еталонним фізруком. Навіть в Евертоні він провалився. Дива не сталося – у першому ж матчі Френк безнадійно програв Вулверхемптону.

І що ж Челсі має у підсумку? До матчу з Реалом "пенсіонери" підходять з новою структурою гри – команда перейшла на 4-3-3 замість перспективних 3-4-3. Гігантський десант новачків поки що дуже важко інтегрувати, а декого і неможливо. За попередні чотири тури в АПЛ лондонці втратили очки з Евертоном, програли Астон Віллі й Вулверхемптону та розписали нічию з кризовим Ліверпулем.

Показовим є графік, який показує, як змінювалися атакувальні та захисні показники Челсі при останніх чотирьох тренерах. Синім виділені очікувані забиті голи в середньому за 90 хвилин, червоним – очікувані пропущені голи в середньому за 90 хвилин. При Лемпарді, очевидно, нічого не змінилось.

Особливо розписувати усе це не було сенсу. Будь-який вболівальник і без графіків розуміє, що Реал і Челсі зараз перебувають на різних планетах – додаткова інформація лишень показала, чому так сталося і як деградують "сині".

Кадрова ситуація

Травмовані: Менді – Броя, Чуквуемека

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Челсі

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Камавінга – Модріч, Чуамені, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Челсі: Кепа – Джеймс, Фофана, Кулібалі, Чіллвел – Канте, Ковачіч, Фернандес – Стерлінг, Хаверц, Феліш

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що Реал – безумовний фаворит. Тут не треба бути тактичним експертом, щоб розуміти даний факт. Втім, варто не забувати, що Челсі всі списували і перед матчем проти Борусії Д, а Мадрид на вихідних пропустив три голи від Вільяреала.

Так, Карло Анчелотті зарано став знімати лідерів, а мотивації у чемпіонаті немає – але у Реала і до цього вистачало проблемних ігор навіть з найбільш слабкими суперниками. Ліга чемпіонів, звісно ж, "совсєм другой турнір", однак інформації щодо вразливостей "бланкос" у Лемпарда вдосталь. Залишається тільки скористатись нею.

Чи вдасться це зробити Френку і Ко? Об'єктивні фактори одностайно кажуть, що нічого у англійців не вийде. Реал у рідних стінах повинен перемогти Челсі – втім, не будемо говорити про відсутність шансів у гостей. Приречені команди іноді творять дива, адже втрачати їм особливо нічого.

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