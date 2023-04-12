УЕФА объявил арбитров на матчи за выход в полуфинал самого престижного евротурнира.

В среду, 12 апреля, состоятся еще два поединка в 1/4 финала Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи между Реалом и Челси будет 33-летний француз Франсуа Летексье, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реал Мадрид – Челси: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Помогать ему на линиях будут соотечественники Сириль Мюнье и Мехди Рамуни. Роль четвертого арбитра будет выполнять Стефани Фраппар, а за VAR будет отвечать поляк Томаш Квятковски.

Поединок между Миланом и Наполи будет обслуживать 38-летний румын Иштван Ковач. Его помощниками будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, а четвертым арбитром – Хорациу Фесник. На VAR будет сидеть немец Бастиан Данкерт.

Напомним, оба матча стартуют в 22:00.

Милан – Наполи: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов