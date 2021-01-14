Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик, який нещодавно повернувся у розташування клубу із оренди з Десни, поділився планами про майбутнє.

"Щасливий повернутися! Шахтар – це клуб, у якому я виступаю. У цій команді завжди хочеться грати.

Мудрик вирушить на збори з Шахтарем

Плани? Тренуватися, викладатися на максимум, з кожним днем ставати кращим, демонструвати свій найкращий футбол у спарингах і підготуватися до чемпіонату", – цитує Мудрика офіційний сайт Шахтаря.

До слова, у поточному сезоні Михайло зіграв в 11 матчах у всіх турнірах за Десну, результативними діями не відзначався. На тренувальних зборах Мудрик буде єдиним новачком Шахтаря.

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