Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик, который недавно вернулся в расположение клуба из аренды из Десны, поделился планами о будущем.

"Счастлив вернуться! Шахтер – это клуб, в котором я выступаю. В этой команде всегда хочется играть.

Мудрик отправится на сборы с Шахтером

Планы? Тренироваться, выкладываться на максимум, с каждым днем становиться лучше, демонстрировать свой лучший футбол в спаррингах и подготовиться к чемпионату", – цитирует Мудрика официальный сайт Шахтера.

К слову, в текущем сезоне Михаил сыграл в 11 матчах во всех турнирах за Десну, результативными действиями не отличался. На тренировочных сборах Мудрик будет единственным новичком Шахтера.

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