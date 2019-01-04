"Моя гра вразила Сабо, і до Києва я полетів разом з Динамо": Орбу пригадав свій дебют у складі збірної України

Екс-хавбек збірної України Геннадій Орбу пригадав найкращі миттєвості у складі "синьо-жовтих".

"Чим запам'ятався мій дебют у збірній України? Перш за все, для мене сам виклик в збірну вийшов якоюсь мірою незвичайним. Напередодні гри відбіркового турніру чемпіонату Європи проти Естонії, в листопаді 1994 року Шахтар зустрічався з Динамо. Ми поступилися киянам – 1:3. Проте, моя гра, напевно, вразила Йожефа Сабо, який керував тоді і Динамо і збірною України.

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До Києва я полетів разом з "динамівцями" відразу після нашої очної зустрічі. Більш того, з естонцями я відіграв повний поєдинок, а наша збірна виграла – 3:0.

Найбільш пам'ятний матч за "синьо-жовтих"? Напевно, проти збірної Італії, який ми програли (0:2). За винятком перших хвилин 20-ти, ми добре виглядали на тлі віце-чемпіонів світу. І я отримав непогану пресу від українських та італійських журналістів. Пам'ятаю, що тоді на фланзі я протистояв Антоніо Бенаріво і Аттіліо Ломбардо. Також не забуду і виїзну гру проти апеннінців в тому ж відборі. Мені тоді вдалося стати автором гольової передачі на Андрія Полуніна.

Курйозний момент у збірній? Коли збірну України очолив Валерій Лобановський, у підготовку в якості одного з вимог було внесено комп'ютерне тестування, яке мені так і не підкорилося.

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